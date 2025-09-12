WINNIPEG, MB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce qui contribuera à bâtir un avenir propre et abordable pour la population canadienne. Il sera accompagné de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba et ministre responsable d'Efficacité Manitoba, l'honorable Mike Moyes. Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 12 septembre 2025

Heure : 10 h (HC)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]