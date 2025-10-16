/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson et le secrétaire parlementaire Guay se rendront au Royaume-Uni/ English
16 oct, 2025, 05:00 ET
OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, séjourneront au Royaume-Uni du 14 au 16 octobre 2025 pour participer à des réunions et événements officiels.
Les journalistes sont invités à assister à l'événement suivant :
Point de presse virtuel via Zoom
Date : Jeudi 16 octobre 2025
Heure : 9 h 30 (HE) / 14 h 30 (HB)
Les journalistes accrédités qui souhaitent y assister sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Carolyn Svonkin, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
