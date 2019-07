/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visite le sud-ouest de l'Ontario/

BRANTFORD, ON, le 8 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, poursuit sa tournée dans le sud-ouest de l'Ontario pour visiter des projets d'infrastructure communautaire et rencontrer des dirigeants communautaires.

Date : Mardi 9 juillet 2019

9 h - 11 h

Le ministre Champagne visitera les Six Nations of the Grand River.

FERMÉ AUX MÉDIAS

13 h 45 - 14 h 30

Le ministre Champagne visitera la station d'épuration des eaux usées de Brantford.

OUVERT AUX MÉDIAS

385, rue Mohawk

Brantford, ON

