LA TUQUE, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, présidera un événement à La Tuque, au Québec, au cours duquel il soulignera les investissements qui sont prévus dans le budget fédéral pour renforcer l'économie de manière à ce que tous puissent en profiter.

Un point de presse suivra l'événement.

Date : Le mardi 23 avril 2024

Heure : 10 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : La Tuque (Québec)

