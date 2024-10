TORONTO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se joindra à la présidente d'AmberMac Media, Amber Mac, dans le cadre d'une conversation qui aura lieu lors du festival Elevate (anglais). Le ministre Champagne parlera des mesures que prévoit le gouvernement pour affermir le leadership du Canada. Celui-ci entend notamment se concentrer sur l'intelligence artificielle, qui a le potentiel de transformer les industries, d'alimenter la croissance économique et de renforcer la position mondiale du Canada dans le domaine des technologies. Le festival Elevate rallie des innovateurs de premier plan, des dirigeants de l'industrie ainsi que des membres de l'écosystème des technologies afin de faire valoir sur la scène internationale l'écosystème canadien des technologies et de l'innovation.

Date : Le jeudi 3 octobre 2024

Heure : 14 h 55 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement :

Rachael D'Amore

Elevate Festival PR, Directrice Principale, Category Communications

[email protected]

