VANCOUVER, BC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, l'honorable Brenda Bailey, annonceront un investissement dans la fabrication nationale de produits thérapeutiques novateurs de tissus bio-imprimés.

Date : Le mercredi 10 juillet 2024

Heure : 12 h 30 (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement. Ils sont également priés d'arriver au moins 15 minutes en avance.

Les représentants des médias peuvent se connecter via Zoom depuis n'importe où au

Canada: Cliquez ici pour vous joindre

Numéro de la rencontre: 812 0314 5502

Code d'accès: 367571

Les participants sont priés de s'assurer que leur application Zoom est à jour.

Connectez-vous 15 minutes avant l'annonce et ayez en main le code d'accès.

Assurez-vous que votre pseudonyme inclut votre nom complet et votre organisation.

Ne pas suivre ces instructions peut entraîner un retard de connexion à la rencontre pour vous ou les autres participants.

Pour poser une question, utilisez la fonction "lever la main".

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]