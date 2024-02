WOOLWICH, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Waterloo.

Les médias sont invités à se joindre à Tim Louis, Member of Parliament for Kitchener--Conestoga au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à Karen Redman, présidente régionale de la région de Waterloo, Marcus Ryan, préfet du comté d'Oxford, Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich, et Mark Peterson, maire du canton de Blandford-Blenheim pour l'annonce.

Date : Le 16 février 2024



Heure : 11h30 am HNE



Lieu : 33 rue Front

St. Jacobs, Ontario

N0B 2N0

