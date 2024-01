PORT COLBORNE, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Port Colborne.

Les médias sont invités à se joindre à Vance Badawey, député de Niagara-Centre et secrétaire parlementaire du ministre des Transports au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à Jim Bradley, président régional de la région de Niagara, et de Bill Steele, maire de la ville de Port Colborne pour l'annonce.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Date : Le 16 janvier 2024 Heure : 10h30 HNE Lieu : 9 rue Chestnut

Port Colborne, Ontario

L3K 2G5

*Tous les participants doivent porter de l'équipement de protection individuelle (EPI), y compris un casque, une veste haute-visibilité et des bottes à embouts d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de l, [email protected]