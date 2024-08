OSHAWA, ON, le 31 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, feront une annonce importante concernant le logement abordable dans la région de Durham.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 1er août 2024

Heure

10 h 00 (HE)

Lieu

Conant Place

1050, rue Simcoe South

(Accessible via la rue Wentworth)

Oshawa (Ontario)

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Yuval Daniel, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]