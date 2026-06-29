/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À YARMOUTH/

YARMOUTH, NS, le 26 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris d'Entremont, député d'Acadie--Annapolis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Pam Mood, mairesse de Yarmouth, et à Wade Cleveland, conseiller municipal à Yarmouth, pour une annonce en matière de logement.

Date : 29 juin 2026 Heure : 10 h (HA) Lieu : Yarmouth's Town Hall

400 Main St,

Yarmouth, NS, B5A 1G2

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]