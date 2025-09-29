WINNIPEG, MB, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre L'honorable Rebecca Chartrand Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, députée de Churchill--Keewatinook Aski, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique et l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, des Dépendances et des Sans-abri du Manitoba pour une annonce concernant le logement.

Date : le 29 septembre 2025 Heure : 10 h 00 (HC) Lieu : Inuka

1510, rue Main

(à l'angle de Main et Carruthers)

Winnipeg (Manitoba) R3C 1E1

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]