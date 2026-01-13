/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VICTORIA/ English

VICTORIA, BC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Will Greaves, député fédéral de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et à Darlene Rotchford. La députée provinciale d'Esquimalt-Colwood, au nom de l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Marianne Alto, mairesse de Victoria, et Jan Kernaghan, présidente de la Gorge View Society, pour une annonce concernant le logement.

Logo du British Columbia (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Date :

Le 13 Janvier 2026

Heure :

13 : 00 HP

Lieu :

8 Chown Place
Victoria (C.-B.) V9A 1H5

