/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
12 nov, 2025, 05:30 ET
12 nov, 2025, 05:30 ET
TORONTO, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à :
|
Date :
|
12 novembre, 2025
|
Heure :
|
8 :30 (HE)
|
Lieu :
|
20 Dunelm Street,
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article