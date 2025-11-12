TORONTO, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à :

L'honorable Gary Anandasangaree , ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough--Guildwood--Rouge Park, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique,

, ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough--Guildwood--Rouge Park, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, L'honorable Bill Blair , député de Scarborough Southwest,

, député de Scarborough Southwest, Jennifer McKelvie , secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax,

, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et député de Burlington-Nord--Milton-Ouest.

Date : 12 novembre, 2025 Heure : 8 :30 (HE) Lieu : 20 Dunelm Street,

Toronto, Ontario,

M1J 3C9

