CHANNEL-PORT AUX BASQUES, NL, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce en matière de logement à Channel-Port aux Basques.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Brian Button, maire de la Municipalité de Channel-Port aux Basques.

Date : Le 19 février 2024 Heure : 11 h (HNT) Lieu : Salle du Conseil Hôtel de ville 67 rue Main Channel-Port aux Basques, NL A0M 1C0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]