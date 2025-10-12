/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OTTAWA/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
12 oct, 2025, 07:00 ET
12 oct, 2025, 07:00 ET
OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à l'honorable Jenna Sudds, secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Anita Vandenbeld, députée d'Ottawa-Ouest--Nepean, et Sean Devine, conseiller municipal et maire adjoint de la ville d'Ottawa, quartier 9 Knoxdale, pour une annonce, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
14 octobre, 2025
|
|
|
Heure :
|
13 h 00 HE
|
|
|
Lieu :
|
1350 Fisher Avenue,
Ottawa, Ontario,
K2C 0A3
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article