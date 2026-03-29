NORTH VANCOUVER, BC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Jonathan Wilkinson, député fédéral de North Vancouver--Capilano, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada. et Sarah Silva, Premier dirigeant, Hiy ám ta Sếwx wú7mesh Housing Society pour une annonce sur le logement.

Date : Le 30 mars 2026



Heure : 13 h 00 (HP)



Lieu : Appartements Ocean View

165 rue 6 Ouest

North Vancouver, (C-B)

V7M 1K4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]