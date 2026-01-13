NORTH COWICHAN, BC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État, Personnes âgées, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Dana Lajeunesse, députée provinciale de Juan de Fuca-Malahat, Rob Douglas. Maire de la municipalité de North Cowichan, Thom Armstrong, chef de la direction, Fédération des coopératives d'habitation de la Colombie-Britannique et Community Land Trust, et Mania Hormozi, directrice de l'aménagement, Fiducie foncière communautaire pour une annonce concernant le logement.

Date : 13 janvier 2026



Heure : 11 h 00 (HP)



Lieu : 3181, ch Sherman North Cowichan (C.-B.) V9L 4B4

