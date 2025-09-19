/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LAVAL/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
19 sept, 2025, 07:00 ET
19 sept, 2025, 07:00 ET
LAVAL, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
19 septembre 2025
|
Heure :
|
13 h (HE)
|
Lieu :
|
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 19 septembre à 12 h.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
