12 nov, 2025, 06:45 ET
HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Philip Earle, député de Labrador, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Bert Pomeroy, maire de Happy Valley-Goose Bay, pour une annonce en matière de logement.
Date :
12 novembre 2025
Heure :
9 h 00 (HSA)
Lieu :
17, promenade Oliver
Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)
A0P 1E0
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
