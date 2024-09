HALIFAX, NS, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Halifax.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à Lena Metlege Diab, députée d'Halifax West, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à l'honorable Brendan Maguire, ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales, et à Lindell Smith, conseiller municipal à Halifax.

Date : Le 13 septembre 2024



Heure : 14 h (HA)



Lieu : Hope Cottage

2435, rue Brunswick

Halifax (N.-É.) B3K 2Z4

