16 oct, 2025, 06:00 ET
FREDERICTON, NB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à David Myles, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) et député de Fredericton--Oromocto, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, et à Kate Rogers, mairesse de Fredericton, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 16 octobre, 8 h.
Date :
16 octobre 2025
Heure :
11 h (HA)
Lieu :
L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.
