EDMONTON, AB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton, Erin Rutherford, conseillère du quartier Ward Anirniq, et Nick Lilley, chef de la direction de HomeEd, pour une annonce en matière de logement.

Date : Le 15 octobre 2025



Heure : 9 h (HR)



Lieu : 6409, rue Laubman Nord-Ouest,

Edmonton (Alb.), T5E 6Y6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]