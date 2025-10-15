DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Sameer Zuberi, député de Pierrefonds--Dollard, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour une annonce en matière de logement.

Date : 15 octobre 2025 Heure : 9 h 30 (HNE) Lieu : 4505, boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9H 2A4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]