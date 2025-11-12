CHARLOTTETOWN, PE, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Sean Casey, Secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et député de Charlottetown, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour une annonce en matière de logement.

Date : 12 novembre 2025



Heure : 11 h 30 (HA)



Lieu : 29 rue Weymouth,

Charlottetown, Î.-P.-É

C1A 4Y3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]