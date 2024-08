ANTIGONISH, NS, le 27 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être et députée provinciale d'Antigonish.

Date: Le 29 août, 2024



Heure: 10 h AT



Lieu: 25, promenade Appleseed

Antigonish, NÉ B2G 3B6





En cas de mauvais temps, l'évènement aura lieu dans la salle communautaire adjacente





Les représentants des médias sont invités à la cérémonie d'inauguration des travaux qui aura lieu immédiatement après la conférence de presse au 19, promenade Appleseed.

