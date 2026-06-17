/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LA VILLE DE MONTRÉAL PARTICIPENT À UNE INAUGURATION À MONTRÉAL/

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, et à Caroline Braun, mairesse de l'arrondissement d'Outremont, pour une annonce en matière de logement.

Date : 17 juin 2026 Heure : 14 h HE Lieu : 1635, boulevard Saint-Laurent

Montréal, Québec

H2X 2S9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]