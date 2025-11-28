BROMONT, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin, Carlos Leitão participera au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, en compagnie de représentants du gouvernement provincial, dont la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, à une annonce importante concernant l'expansion de l'industrie des semi-conducteurs au Québec.

Date : Le vendredi 28 novembre 2025

Heure : 9 h00 (heure de l'Est)

Lieu : Bromont (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

