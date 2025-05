OTTAWA, ON, le 7 mai 2025 /CNW/ - Anciens Combattants Canada tiendra une cérémonie commémorative au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa pour souligner le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas et le jour de la Victoire en Europe.

La générale Jennie Carignan, Chef d'état-major de la Défense, Forces armées canadiennes, Son Excellence Margriet Vonno, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et des membres du corps diplomatique participeront à cet événement et déposeront des couronnes pour honorer et reconnaître les vétérans de la libération des Pays-Bas et de la Seconde Guerre mondiale.

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada

Ottawa (Ontario) Date : Jeudi 8 mai 2025 Heure : 11 h (HAE)

Notes pour les médias :

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant le jeudi 8 mai 2025 à 8 h (HAE) en écrivant à [email protected] et en indiquant leur nom et leur organe de presse. Les membres des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30 (HAE).

Si vous avez des besoins en matière d'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour vous permettre de participer.

