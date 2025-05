TORONTO, le 7 mai 2025 /CNW/ - Anciens Combattants Canada organisera une activité commémorative publique à Toronto pour marquer le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas et le jour de la Victoire en Europe (V-E). Une délégation officielle du gouvernement du Canada participera à cette activité, qui comprendra l'illumination de la Tour CN en tant que phare de la paix, une cérémonie d'allumage de lanternes et une présentation symbolique des bottes de combat commémoratives, qui mettront en valeur les thèmes du souvenir, de la paix et du retour au pays des soldats.

La délégation sera accompagnée de Son Honneur l'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, de Harman Idema, consul général des Pays-Bas, de Olivia Chow, mairesse de la ville de Toronto, du brigadier-général Joe Robinson, commandant adjoint de la 4e Division canadienne et des Forces opérationnelles interarmées (Centre), Forces armées canadiennes, et d'autres dignitaires.

La cérémonie comprendra des allocutions de dignitaires, la participation d'une délégation de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de membres des Forces armées canadiennes et de cadets, ainsi que des spectacles musicaux de la Musique du NCSM York, de la Hamilton Children's Choir, de la troupe the East Side 6 Swing Dancers, de la Borden Military Wives Choir et des jeunes du Toronto All-Star Big Band.

Lieu : Place de la Société Immobilière du Canada (Tour CN)

290, boulevard Bremner

Toronto (Ontario)

M5V 2T6



Date : Jeudi 8 mai 2025



Heure : 20 h (HAE)

Notes pour les médias :

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'ici le jeudi 8 mai 2025 à 15 h (HAE) en écrivant à [email protected] et en indiquant leur nom et leur organe de presse. Les membres des médias sont priés d'arriver au plus tard à 19 h 30 (HAE).

Il y aura des séances de photos pendant l'activité et des possibilités d'entrevues avec les membres de la délégation officielle après la cérémonie, si le temps le permet.

Si vous avez des besoins en matière d'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour vous permettre de participer.

