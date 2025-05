TORONTO, le 5 mai 2025 /CNW/ - Anciens Combattants Canada tiendra une cérémonie commémorative des bottes du Souvenir au CIBC SQUARE avec la délégation officielle du gouvernement du Canada pour souligner le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas et de la victoire en Europe. La délégation sera accompagnée du commandant Paul Smith, commandant du NCSM York, Forces armées canadiennes, de David Hoffman, directeur général de CIBC SQUARE et d'autres dignitaires.

En 2019, une paire de bottes de combat - un symbole des nombreux Canadiens qui ont suivi un parcours similaire pendant la Seconde Guerre mondiale pour servir leur pays - a été placée dans un train à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour entamer un voyage vers Halifax, en Nouvelle-Écosse, d'où tant de soldats sont partis pour l'Europe il y a plus de 80 ans. Tout au long du trajet, des cérémonies commémoratives ont eu lieu aux quatre coins du pays pour honorer les bottes et ce qu'elles symbolisent.

Cette année, alors que nous soulignons le 80e anniversaire de la libération des Pays‑Bas et de la victoire en Europe, les bottes effectuent le voyage en sens inverse, de Halifax à Toronto, pour symboliser le retour au pays des soldats canadiens au sein de leur famille et de leur collectivité.

Une séance de photos et des entrevues avec des vétérans et d'autres dignitaires auront lieu après la cérémonie.

Lieu : CIBC SQUARE

Espace vert surélevé

81, rue Bay

Toronto (Ontario) M5J 0E7 Date : Mardi 6 mai 2025 Heure : 14 h (HAE)

