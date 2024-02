OTTAWA, ON, le 7 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, rencontreront des représentants de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des chefs d'entreprise et des représentants des forces de l'ordre issus des quatre coins du pays à l'occasion du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, le jeudi 8 février 2024 à Ottawa, en Ontario.

Toutes les activités médiatiques auront lieu à Bibliothèque et Archives Canada, au 395, rue Wellington.

Événement : Allocution d'ouverture de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor.

Heure : 9 h (HNE)

Lieu : Salle Alfred-Pellan

Notes :

Couverture pool

Événement : Point de presse (en personne et virtuellement)

Heure : 12 h 30 (HNE)

Lieu : Auditorium John McRae

Notes :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver avant 12 h pour s'inscrire et pour présenter une pièce d'identité avec photo et leur accréditation.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement à distance doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à [email protected] avant 10 h (HNE) le 8 février 2024 pour obtenir le lien Zoom et le numéro de la téléconférence.

en envoyant un courriel à avant 10 h (HNE) le 8 février 2024 pour obtenir le lien Zoom et le numéro de la téléconférence. Les participants sur Zoom pourront écouter l'événement, mais ne seront pas en mesure de poser des questions.

Les représentants des médias qui participeront à l'événement par téléconférence auront l'occasion de poser des questions.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]