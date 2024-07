TORONTO, le 10 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des dépendances et ministre associé de la Santé, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, feront une annonce pour aider à soutenir et à retenir les membres du personnel de la santé du Canada.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 11 juillet 2024

Heure

10 h (HE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Centre de cancérologie UHN Princess Margaret

Atrium du 7e étage

610, avenue University, Toronto (Ontario)

Les médias peuvent également se joindre via Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69391846285

Code d'accès : 084486

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654, [email protected]; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]