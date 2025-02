WINNIPEG, MB, le 26 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et l'honourable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, fera une annonce sur les soins de santé au Manitoba.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 27 février 2025

Heure

10H (HC)

Lieu

Women's Health Clinic

419, avenue Graham, 1er étage

Winnipeg (Manitoba) R3C 0M3

Les médias peuvent également participer par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/68021333434

Code d'accès : 25022

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias: Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]