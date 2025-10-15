/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À TROIS-RIVIÈRES/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
15 oct, 2025, 06:30 ET
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure pour une annonce en matière de logement et construction innovante. L'événement se tiendra à MEI Assainissement, entreprise ayant reçu une contribution financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec.
Cette annonce soulignera à la fois les efforts du gouvernement fédéral pour améliorer l'accès au logement et son appui au développement économique régional.
Date :
15 octobre 2025
Heure :
13 h 30 HE
Lieu :
MEI Assainissement
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise, qui suivra la conférence de presse.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
