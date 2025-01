SAULT STE. MARIE, ON, le 26 janv. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, ainsi qu'à Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie pour l'annonce.

Date : 27 janvier 2025



Heure : 16 h HNE



Lieu : 99, Foster Drive Sault Ste. Marie, ON P6B 5X1

