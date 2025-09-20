VAUGHAN, ON, le 19 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce concernant les rénovations et l'abordabilité de l'énergie pour la population canadienne. Un point de presse suivra.

Date : 20 septembre 2025

Heure : 10 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux événements sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises lors de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]