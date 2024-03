MISSISSAUGA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et la Dr Leigh Chapman, Infirmière en chef pour le Canada, tiendront une conférence de presse pour annoncer une initiative visant à améliorer le mieux-être et la rétention du personnel infirmier dans l'ensemble du Canada.

Un point de presse se tiendra immédiatement après l'annonce.

Date

4 mars 2024

Heure

10 h 00 (HE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à :

Trillium Health Partners

Hôpital Credit Valley

Atrium

2200, avenue Eglinton Ouest

Mississauga (Ontario) L5M 2N1

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69153826850

Mot de passe: 103136

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et le média auquel vous appartenez au moment de l'événement.

Twitter : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]