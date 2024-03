LONDON, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - Arielle Kayabaga, députée de London West, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera un financement dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) au profit des personnes vivant à London, en Ontario.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

25 mars 2024

Heure

9 h 30 (HE)

Lieu

Hôpital Victoria

Entrée de la zone B (Atrium)

800, chemin Commissioners Est

London (Ontario)

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Renseignements aux médias : Yuval Daniel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 813-360-6927; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]