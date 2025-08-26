/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un nouvel investissement majeur dans un projet de réduction des émissions de Metro Vancouver/ English
Nouvelles fournies parEnvironnement et Changement climatique Canada
26 août, 2025, 07:00 ET
BURNABY, BC, le 25 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annoncera un nouvel investissement majeur au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, dans un projet de réduction des émissions de Metro Vancouver. Le secrétaire parlementaire sera accompagné de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique.
|
Activité :
|
Annonce et point de presse
|
Date :
|
Le 26 août 2025
|
Heure :
|
9 h (HAP)
|
Lieu :
|
3565, croissant Sawmill
|
Vancouver (Colombie-Britannique)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement. À la suite de l'annonce, le promoteur du projet organisera également une visite facultative des installations. Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à l'adresse [email protected] pour y participer.
Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.
SOURCE Environnement et Changement climatique Canada
Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
Partager cet article