ST. JOHN'S, NL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés, et l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, annonceront un investissement fédéral pour appuyer les mesures en faveur du climat à Terre-Neuve-et-Labrador. L'annonce sera faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et de l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le vendredi 23 février 2024 Heure : 11 h (HNT) Lieu : Centre communautaire Paul Reynolds

35, promenade Carrick

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]