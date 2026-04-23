MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé du Canada, annoncera un financement de 8,6 millions de dollars pour soutenir des initiatives destinées aux communautés noires partout au Canada.

L'annonce mettra l'accent sur le financement accordé à la Clinique juridique de Saint-Michel, notamment en faveur des services d'orientation juridique destinés aux personnes noires.

Elle sera accompagnée de :

L'honorable Patricia Lattanzio Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Notes à l'intention des médias :

Ce financement permet d'appuyer des initiatives telles que les services d'orientation juridique, les programmes destinés aux jeunes et les mesures de soutien adaptées à la culture des communautés noires.

Les membres des médias qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent écrire à l'adresse [email protected] , en indiquant leur nom et leur bureau de presse, pour confirmer leur présence. Nous vous prions d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

Conférence de presse

Événement : En personne

Date : Le 24 avril 2026

Time: 10 h (HE)

Lieu :

Clinique juridique de Saint-Michel

3737, boul. Crémazie Est

Montréal (QC) H1Z 2K4

3e étage

Les médias peuvent également se joindre à la conférence sur Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66284654176

Mot de passe : 192580

Veuillez indiquer vos nom et prénom et le bureau de presse que vous représentez lorsque vous vous connectez à l'événement.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Emmanuelle Ducharme-Laberge, Attachée de presse, Santé Canada, 613-957-0200, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]