MISSISSAUGA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera du financement pour des projets qui combleront les écarts dans le soutien en matière de santé mentale pour les groupes méritant l'équité, par l'entremise de lignes en cas de détresse.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 1er mars 2024

Heure

10 h 45 (HE)

Lieu

L'événement se déroulera en personne à :

Centres de détresse du Grand Toronto

Maison Mary Fix

25, chemin Pinetree

Mississauga (Ontario)

Les médias peuvent également se joindre à la conférence par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69545587343

Passcode: 240301

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et le média auquel vous appartenez au moment de l'événement.

Renseignements: Renseignements aux médias : Alex Fernandes, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 613-290-0318 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]