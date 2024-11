OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que des collègues, annonceront l'approche proposée par le gouvernement du Canada pour limiter la pollution de gaz à effet de serre, stimuler l'innovation et créer des emplois dans le secteur pétrolier et gazier. Le plan climatique du Canada fonctionne en réduisant les émissions, tout en créant une économie plus forte et plus propre.

Avant l'annonce, des hauts fonctionnaires d'Environnement et Changement climatique Canada et de Ressources naturelles Canada tiendront une séance d'information technique bilingue, qui a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

