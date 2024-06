OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, annoncera les résultats de deux concours du fonds Nouvelles frontières en recherche : l'Initiative internationale conjointe de recherche 2023 sur l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets et le concours 2023 du volet Exploration. Elle fait cette annonce au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé.

La ministre Bibeau sera accompagnée de Valérie Laflamme, vice-présidente associée du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements et du Conseil de recherches en sciences humaines.

L'annonce se conclura par une discussion avec deux titulaires de subvention au sujet de leur projet.

Date : Lundi 3 juin 2024

Heure : 11 h 15 (HE)

Lieu :

Ottawa (Ontario)

Pour connaître le lieu de l'événement et confirmer leur présence, les représentantes et représentants des médias doivent s'inscrire en écrivant à [email protected].

L'annonce sera aussi diffusée en direct sur YouTube.

SOURCE Comité de coordination de la recherche au Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Sophie Boudreau, Conseillère principale en communications, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]