/R E P R I S E --Avis aux médias - Le Canada et le Manitoba annonceront du financement destiné à des initiatives axées sur l'énergie renouvelable/ English
Nouvelles fournies parEnvironnement et Changement climatique Canada
17 oct, 2025, 06:00 ET
WINNIPEG, MB, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, aux côtés de Larry Johannson, maire de Selkirk, annonceront du financement à l'appui d'initiatives axées sur l'énergie renouvelable au sein de la province.
Les ministres Dabrusin et Moyes tiendront un point de presse après l'annonce.
|
Activité :
|
Annonce et point de presse
|
Date :
|
Le vendredi 17 octobre 2025
|
Heure :
|
9 h (HAC)
|
Lieu :
|
Université mennonite canadienne
Marpeck Commons
|
|
Librairie et centre de ressources CommonWord
|
|
2299, avenue Grant
|
|
Winnipeg (Manitoba)
Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.
Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.
SOURCE Environnement et Changement climatique Canada
Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
Partager cet article