WINNIPEG, MB, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, annonceront le lancement officiel de l'Agence de l'eau du Canada. Un point de presse aura lieu après les allocutions.

Activité : Point de presse en mode hybride Date : Le mercredi 16 octobre 2024 Heure : 9 h 30 (heure avancée du Centre) Lieu : The Forks Market

1, chemin Forks Market

Winnipeg, Manitoba

et en mode virtuel sur Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à cet événement en mode hybride en communiquant avec le service des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à l'adresse suivante : [email protected]. Le lien Zoom sera fourni sur demande.

Remarque : Si des membres des médias se joignent virtuellement à l'annonce, ils sont encouragés à s'identifier et à indiquer le nom de leur média lorsqu'ils sont appelés à le faire. Les membres des médias doivent également utiliser des écouteurs ou un casque et éviter d'utiliser le mode haut-parleur s'ils sont en attente pour poser une question, et ce, afin de garantir une qualité sonore optimale.

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]