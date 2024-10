OTTAWA, ON, le 18 oct. 2024 /CNW/ - La secrétaire parlementaire Julie Dabrusin, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce de financement pour des logements verts et abordables. Elle sera accompagnée de la députée d'Ottawa-Vanier, l'honorable Mona Fortier, et du conseiller de Beacon Hill-Cyrville (quartier 11), Tim Tierney. Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 22 octobre 2024

Heure : 10 h 00 (HE)

Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]