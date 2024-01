OTTAWA, ON, le 30 janv. 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur le marché locatif (RML) le mercredi 31 janvier à 10 h (HE).

Publié chaque année par la SCHL, le RML présente une analyse détaillée du marché locatif des plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada. Il fournit de l'information sur le marché locatif primaire et sur le marché secondaire des appartements en copropriété offerts en location.

En plus d'un aperçu national, une section est consacrée à chacune des RMR suivantes :

Vancouver Winnipeg Toronto Victoria Hamilton Ottawa Calgary Kitchener-Cambridge-Waterloo Gatineau Edmonton Windsor Montréal Regina St. Catharines-Niagara Québec Saskatoon London Halifax

Nous nous attendons à une forte demande d'entrevues avec les spécialistes de la SCHL. C'est pourquoi nous encourageons les médias à réserver des plages horaires auprès des Relations avec les médias de la SCHL dès que possible, avant la date de publication.

