OTTAWA, ON, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur le marché locatif (RML) de l'automne 2024, le mardi 17 décembre à 10 h (HE).

Publié chaque année par la SCHL, le RML présente une analyse détaillée du marché locatif des plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada. Il fournit de l'information sur le marché locatif primaire et sur le marché secondaire des appartements en copropriété offerts en location.

Les données sur le marché locatif ont été recueillies en octobre 2024. Seuls les immeubles locatifs d'initiative privée qui comptent au moins trois logements locatifs et qui sont sur le marché depuis au moins trois mois sont inclus. Les logements ou les immeubles de logements sociaux ne sont pas inclus dans l'Enquête.

En plus d'un aperçu national, une section est consacrée à chacune des RMR suivantes :

Vancouver Winnipeg Toronto Victoria Hamilton Ottawa Calgary Kitchener-Cambridge-Waterloo Gatineau Edmonton Windsor Montréal Regina St. Catharines-Niagara Québec Saskatoon London Halifax

