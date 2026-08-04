/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LA SANTÉ MENTALE NE PREND PAS DE VACANCES/

Dévoilement de la Plateforme Santé mentale 2026

Des experts du milieu appellent les partis politiques à en faire une priorité

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- L'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) dévoilera la plateforme Santé mentale 2026 en présence de nombreux experts issus du réseau de la santé, du milieu communautaire et de la société civile.

Aux côtés de Dre Claire Gamache, présidente de l'AMPQ, prendront notamment la parole James Hughes, président & directeur général de la Mission Old Brewery, le Dr Olivier Farmer de la Mission Old Brewery, ainsi que Kathy Laramée, Directrice de la stratégie et des services numériques de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).

À l'approche des élections provinciales, cette initiative vise à inviter l'ensemble des partis politiques à faire de la santé mentale une priorité et à intégrer à leurs plateformes électorales des engagements concrets, structurants et fondés sur l'expertise du milieu.

Date : Le mercredi 05 août 2026 Heure : 10 h Lieu : Pavillon webster de la Mission Old brewery

915 Clark Street, Ville-Marie, Montréal, QC, H2Z 1J8

Café, thé et viennoiseries seront offerts sur place. Les membres des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse sont invités à confirmer leur présence auprès de [email protected]

SOURCE Association des médecins psychiatres du Québec

Source : Marikym Gaudreault, Ryan Affaires publiques, [email protected], (514)-267-4153; Martine Dériger, Directrice générale, Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), (514) 515-4304, [email protected]